Jean-Claude GARCIA

Trimet France - Responsable QHSE et Amélioration (Ressources humaines)

Saint jean de maurienne

TRIMET est une société familiale Allemande de 2900 personnes, qui a racheté les usines de St Jean de Maurienne et Castelsarrasin à Rio TINTO en 2013, en partenariat avec EDF, pour donner naissance à "TRIMET France" (ex RIO TINTO, ex ALCAN et ex PECHINEY)... 630 salariés.. - Depuis 2020 : Responsable Système de Management ISO et RSE : Sce Qualité & Performance Opérationnelle