Ecole Louis Hubert (Guemene Sur Scorff) - Guemene sur scorff Je suis arrivé de Pontivyen cours d'année(1949-1950)instit Le Pellec(CP-CE1), puis Jo Le Toux(CE2-CM1) et ThomasCM2(concours d'entrée en 6ème)

Collège Emile Maze - Guemene sur scorff Cours Complémentaire des garçons (CC) et primaire

Collége Bisson - Guemene sur scorff Voilà je suis de CC Bisson, allez sur mon blog blog.idoo/endrohanterdro et vous verrez que Bisson de Er gemene était un sacré marin breton, né comme moi sur le Scorff qui se déverse avec le Blavet à En Orient en breton Gwened...

Lycée Joseph Loth - Pontivy Seconde M', réservée aux élèves venant des cours complémentaires, une seule langue...la moitiée de la classe préparait le concours à l'entrée à l'école Normale, nous avons été au moins 4 admis à Vannes....

Institut Universitaire De Formation Des Maîtres - Vannes ENG, pas facile de trouver l'école normale des garçons de vannes sur copainsdavant ???

ECOLE NORMALE DE FILLES - Vannes élève maître Ecole Normale des Garçons, Canoé kayack, ballades , vélo, ...

Collège Normal Tuléar - Enseignant - Tulear Histoire-Géographie-sciences Nat....formation des maîtres...

TULEAR - Enseignant - Tulear Histoire-Géographie-Sciences Nat.....formation des maîtres...je servais de bouche trous, mais le directeur nous paternait, c'était un homme "épatant", sa femme était la maman de nous les jeunes...

Collège Ratsimilaho - Enseignant - Toamasina Histoire et Géographie et sciences Nat pour boucher les trous, j'étais jeune et mes élèves de Troisième ont été invités le soir au bal de mariage, mais où sont -ils aujourd'hui ?

Collège Antoine De Saint-exupéry - Enseignant - Vannes Classes pratiques4èmes et 3èmes Cppn et Cpa Atelier bois Techno(presque 20 ans.....et la première phalange de mon pouce droit...)Mes derniers élèves me nommaient "Minipouce" à cause de la machine à bois....scie circulaire lame en carbure de tungstène...

Collège Les Roches Gravées - Enseignant - Trois rivieres CPPN-CPA, classes difficiles et en plus techno, mais sans matériel..., j'ai quand même appris à certains élèves à faire des Nêms chinoises et je les ai placés comme stagiaires dans des entreprises et j'ai chanté à la fête du collège avec Daniel Bride e tnotre chef de chorale Morvan, tous les deux de Terre De bas......Bons souvenirs!

Collège Terre De Bas - Enseignant - Terre de bas Professeur de Technologie, CPPN-CPA Informatique initiation sur TO7 et MO5.....

Collège Matoury I - Enseignant - Matoury

Collège Joseph Pitat - Enseignant - Basse terre