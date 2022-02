U.s..s.v. Club De Cyclotourisme M. Grimbert - Saint vaast la hougue Cylotourisme avec Madame Anne de 7 à 8 ans. Puis Cyclotourisme avec M. et Mme Grimbert jusqu'à mon âge de 18 ans et le départ vers d'autres villes ... Brevets des 100 Km, camps en bretagne...

Ecole De Judo - Saint vaast la hougue La première année nous prenions le car pour nous entrainer avec le Club de valognes Puis avec René bigarré comme instructeur et grâce aux efforts de Mme Nicole Adam, nous avons pu avoir notre Club à la Houguette avant d'arriver dans les baraquements de l'ancien CES. Je retrouvais M. bigarré à Alexis de Tocqueville, année où je finaissait 4ème au championnat interscolaire de Normandie. 4/4, il ne f

A.d.p.c- 50 Secourisme - Saint vaast la hougue Gestes elementaires de survie avec M. Riou en 1982 BNS et ranimation passés avec M. et Mme margot en 1983 Moniteur Fédéral en 1984 Moniteur national de Secourisme en 1985

Club Scandinave - Caen Organisation de Courts séjours nature et découverte pour les étudiants francais et Scandinaves de l'université de Caen : Hébergements en Gitês de Groupes ou Gîtes ruraux avec des combianisons fêtes, sports et découvertes : speed sail, char à voile, randonnées (cylotouristes, équestres, pédestres), planeur, ... visites culturelles et techniques (Cogema, Centrale de flamanville, châteaux, fiskotek

Ligue De Parachutisme De Basse Normandie - Caen Sympa mais discipline sportive très onéreuse pour un étudiant qui financait ses études en travaillant en parallèlle ... Frustrant les sauts annulés en raison du vent ... En revanche, un esprit d'équipe et une ambiance vraiment des plus conviviales. Donc toujours l'envie d'y revenir si un jour mes moyens financiers me le permettent.

Marathon - Caen Entre copains de l'Institut Scandinave. Jan Mørkedal, notre lecteur de norvégien et marathonien confirmé nous a ouvert la voie en commencant avec Luc Kouba et Arnaud Allanic, nous avons continué en courant Paris, Le Marathon de Cherbourg, le Marathon de la liberté ... Aujourd'hui, je continue quelque peu en faisant un Jogging en forêt sur terrain varié et accidenté (trail) le dimache matin . 20

Tenshinkan - Oslo Aprés avoir pratiqué le judo durant 7 ans, avec Mathilde nous souhaitons reprendre une activité martiale. Ce club qui regroupe de nombeux artistes et universitaires a orienté sa paratique vers un Aïkido a forte contenance philosophique/"métaphysique" et la pratique du kashima. Ce club nous a profondément marqués par son enseignement et nous à ouvert les portes d'une certaine perception de l'Aïki

Aikikan (Aikido Klubb Rosenhoff) - Oslo Suite à la naissance Clothilde,je devais impérativement réduire mes temps de déplacement, j'ai alors découvert ce club très technique avec un enseignement haut en qualité, ces instructeurs m'ont énormément apporté ... ici pas de philosophie, du rationnel, de la structure, du concret et de l'efficacité. Haut niveau d'enseigenement en Aikijo et aikiken avec Oddd et Morten.

Oslo Aikido Klubb - Oslo Entrainement une fois par semaine. Le meilleur remède au stress et un excellent moyen de recharger les batteries. Un excellent esprit de franche camaraderie. Une affaire de famille également puisque Mathilde mon épouse s'entraine également et prépare une nouvelle gradation ... Clothilde quant à elle pratique le karaté ... Nous nous entraidons et échageons beaucoup sur les thèmes associés .