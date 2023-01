Ecole Primaire (Lubersac) - Lubersac Un an d'avance pas facile à gérer. le souvenir des cours séparées filles et garçons et de la classe tout le samedi où on sprintait vite à 16H30 pour voir la fin des matchs du tournoi des V nations et ces si beaux matins de neige dans la campagne corrézienne

ECOLE MATERNELLE - Lubersac

Collège - Lubersac

Lycée Jean-baptiste Darnet - Saint yrieix la perche 3 merveilleuses années d'internat où la répression a pris le pas sur l'éducation avec un proviseur et des surgés pas à la hauteur de formateurs! On a réussi à financer le premier voyage scolaire au Mont St Michel et tous les instigateurs du projet ont été virés! c'est triste! Bravo aux profs: Lamitié, Frey, Inselin,et.. Duveau et Desbusschère..

ECOLE NORMALE - Tours En étant honnête, 2 années de folie où la déformation a pris nettement le pas sur la formation! on a réussi à faire fermer l'internat en fin de 1ère année, cassé la barrière électrique toute neuve, inauguré les fameuses UF et l'entrecôte aux Halles à 10H du matin. Les souvenirs foisonnent trop peu pédagogiques il est vrai! et surtout une promo de vrais sportifs où on a pris un pied pas possible

Ecole Jean Jaurès (Chinon) - Enseignant - Chinon Je n'aurai connu l'école qu'un jour étant remplaçant cette année-là sur tout le secteur de Chinon: Huismes, Rigny-Ussé, Ligré, Beaumont, Richelieu,.. une année sur le terrain très formatrice.. Et merci à Patrick pour sa précieuse aide, lui le local de l'étape..

ECOLE PRIMAIRE - Enseignant - Saint senoch Des souvenirs très contrastés où le combat se situait malheureusement trop souvent en dehors de la classe et du rôle classique du pédagogue.. Pourtant des élèves très attachants comme on en trouve qu'à la campagne! Et puis les sorties vélo, les rencontres USEP mais aussi la fête de fin d'année avec l'estrade et la remise des prix par les conseillers!

ECOLE CHARLES PERRAULT - Enseignant - Ambazac Une expérience très enrichissante et une formidable année avec des parents exceptionnels où nous avions monté le projet d'une classe de neige d'une semaine mais nous n'étions partis qu'un jour! Et de super élèves sympas et motivés qui avaient bien amorcé leur CP pour certains..

Ecole René Descartes - Enseignant - Limoges Mon école référence où j'ai côtoyé des instits hors du commun! Des conditions d'enseignement difficiles mais ô combien valorisantes et un groupe de parents très actifs: la campagne à la ville, avec le même attachement à NOTRE école! Et la coupe du Monde 98 avec une semaine folle en Languedoc-Roussillon!

ECOLE JEAN MACE - Enseignant - Limoges Une très bonne année avec des élèves faciles à éduquer.. beaucoup d'enseignants sportifs avec qui j'ai partagé de merveilleux moments; et des parents très reconnaissants, que je rencontre toujours avec un plaisir partagé..