Responsable formation et support technique

Responsable d'une équipe de techniciens et experts PABX, LAN & IT

Responsable d'une équipe de chargés d'affaires FTTH et pilotage de la performance des adressables pour la Direction Orange Sud Ouest

ORANGE - Responsable qualité (Technique)

Bordeaux

Responsable National des Processus de Production et de la Maintenance de l'Environnement Technique (énergie, conditionnement d'air, détection incendie). Audit AFNOR ISO 14001 et 50001 et lean Six-sigma Yellow Belt en 2021