Joinville le pont

J'ai été scolarisé en 5ème 66/67 et 4ème 67/68 à Palissy. Le directeur s'appelait Mr Bourgeade. Mme Michaud était ma prof de maths. Son fils était pion. Le surveillant général s'appelait Mr Mari (et roulait en R10) J'avais dans ma classe de 4ème Mlles Françoise Andrejka, Bory et des copains du nom de Laurent x? qui roulait en Honda 125, Eskenasy, ...