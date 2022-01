Jean-François VIDAL

Argeles sur mer

Je me souviens .... d'avoir été réveillé par le colporteur du journal "l'indépendant", de l'extinction des feux (et du bruit!) par la patronne patrouillant à vélo à 22h00 tous les soirs, de l'eau chaude uniquement pendant une heure le matin et une heure le soir aux sanitaires, du marais aux roseaux au fond du camping, de la balançoire, des premiers cheveux blonds, des premiers émois, des premiers