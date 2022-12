La Poste - Directeur de groupement (Production)

PARIS

je ne suis pas entré à La Poste par vocation mais cela fait maintenant près de 25 ans que j'y fait carrière et je me trouve bien dans cette très grande entreprise. Après différents postes à Paris, en Seine et Marne et en Seine St Denis, je suis depuis 4 ans revenu en Seine et Marne plus précisément sur le secteur de Marne la Vallée.