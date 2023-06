Puteaux

Démarrage de tout types d'usine dans le monde, rafinneries, certrales électrique, unité d'alcool OXO, unité de cyanure de sodiun, d'achroléine, de Bisphénol, Turbines à gaz pour industrie et centrales électriques, Moteur diesel et gaz de 2 et 3 mégéwatts en cogénération, puis Instructeur Turbine à Gaz Général Electrique. Europe, Asie, Afrique nord, centre, sud, Amérique du Sud, Orégon aux USA.