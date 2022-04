Suresnes

le foot us à toujours été une passion à l'epoque je ne savais pas si ce sport était pratiqué en france et après queques recherches il était en pleine essort, le plus proche de chez moi ce trouvait à suresnes, LES DOGUES. Ce club était en pleine construction, ont partaient de ZERO c'était très pratique car ont y apprenaient les bases. après queques essais j'ai trouvé ma place comme full back.etc