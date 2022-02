Jean-Luc DAUNES

chez Bruno VDE, personnage riche et patron atypique. Les amplis ultra high-tech.

Travail passionnant sur plusieurs projets ; et meilleurs souvenirs de notre groupe de collègues : sorties arrosées, randos Pyrénéennes, camping à Rozas .

SOMELEC - électronicien maintenance et métrologie

Kourou

7 ans en GUYANE ... activités palpitantes, rencontres riches, souvenirs inoubliables d'amis et de lieux. Et la morsure, haut sur le Sinnamary, ceux qui étaient avec moi ce jour-là , je suis certain qu'ils s'en souviennent !