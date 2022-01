Jean-Luc Edouard MARCILLAUD

Ronce les bains

Nous allions à Ronce les Bains avec ma mère et ma grand-mère passer les vacances d'été dans les années 60; souvenirs inoubliables de la Plage de la Cèpe, de la Place Brochard et des manèges, des promenade dans la forêt vers l'Embellie et du Bac sur la Seudre entre la Tremblade et Marennes...