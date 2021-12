Jean Luc FRITSCH

Dijon

Meilleurs moments de ma scolarité avec des instits extraordinaires et une bande de copains du quartier pour faire toutes les conn... possibles. Actuellement nous serions considérés comme des délinquants avec un gène porteur dès la naissance. Nous on s'amusait, nous rèvions d'être des héros et notre imagination de gosses était fertile aux défis et à la bêtise.