Jean-Luc SCHWEITZER

Hao, dite « île de l'Arc » ou « île de la Harpe » est un atoll situé au centre-est de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française, 920 km à l'est de Tahití. Il constitue le 4e plus grand atoll de Polynésie, après Rangiroa, Fakarava et Makemo. Son lagon couvre une surface de 720 km².