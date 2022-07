Jean Ludovic METENIER

Chef du bureau de l'UNICEF a Kismayo (avril-Dec 1992), puis responsable de l'ouverture et de la direction du bureau de l'UNICEF a Bossaso (Nord est de la Somalie) de Dec 92 a Mai 94. Chef du bureau de l'UNICEF a Baidoa d'Octobre 94 a September 95. Coordinateur des urgence pour l'ensemble de la Somalie d'Oct. 95 a Oct. 98. Mission humanitaire a Mostar en Bosnie Herzegovine de Mai a Sept 94.

Mobilisation de fonds venant du secteur privé pour des programmes d'aide au developpement et humanitaire pour les enfants dans le monde.

Banda aceh

Responsable de la mise en oeuvre du programme de l'UNICEF suite au Tsunami du 26 Decembre 2004. Le programme consiste a la construction de 347 ecoles primaires, 160 centres de santé , 120 systemes de distribution d'eau potable en zone urbaine et rurale, et d'un appui a long terme des partenaires gouvernementaux pour ameliorer la planification et les politiques sociales destinée a l'enfance.