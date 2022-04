Le gouvernement MITTERAND autorise la RadioFM "libre", suis fana de musique et possède une grande collection de disques. Tout en étant Sous-Officier de Carrière, j'anime une émission...

Disc-Jockey La journée sur Radio FreeDOM et la nuit derrière les platines !!!

OSCAR ANIMATION - Dirigeant (Direction générale)

Saint denis de la réunion

Ex Ass. "Chaleur Tropicale" Troupe Folklorique Océan Indien, modifié par Ass. "OSCAR ANIMATION" pour ne pas confondre avec émission sur Radio FreeDOM "Chaleurs Tropicales" destinée aux recontres... Des CENTAINES d'animations: Soirées dansantes/Podiums/ Fêtes commerciales/ Grandes surfaces/Commerces, etc... Cessation d'activité cause divorce...