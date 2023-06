Cio De Morlaix - Conseiller d'orientation psychologue (Autre)

Morlaix

Je suis devenu adhérent de l'association Trouver-Créer et j'ai utlisé et promu l'ADVP à la fin j'étais consultant interne du Rectorat je m'étais auparavant investi dans l'insertion et pour l'égalité des chances j'ai participé à des groupes de recherche européens et je suis intervenu en formation d'adultes (CAFOC, Université de Rennes2,...) j'ai travaillé un peu avec Catalys et le CERAF