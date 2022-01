Jean Michel BOUILLÉ

Nevers

Deux autres copains JF BAILLY et Pascal MARQUET et moi-même faisions partie d'un test pour voir s'il était opportun de rendre L'ESPE mixte... c'était de 1972 à 1975 et nous étions en CAP COMPTA je m'en souvient comme si c'était hier... nous ne sommes pas devenus des comptables mais j'ai passé 3 des plus belles années de ma vie... Bisous à toutes celles qui croiront me reconnaitre.