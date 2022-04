Sedan

Pendant mon service militaire j'ai été au central téléphonique avant d'être muterau 1er DRAGONS. Ensuite je suis revenu au 12RCH ou j'ai fait tout les pelotons pour finalement terminer MDL/C èchèle 4.Ensuite mutation au 2Rh et au 4 RC. 1981 me voyait en reconversion et à la retraite ;ce qui m'a permis de faire de l'instruction dans la reserve.