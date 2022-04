Jean Pierre GIRON

Las vegas

Air Gourmet est une compagnie de Catering Aérien pour Jet Prives. Nous sommes bases a Los Angeles et Las Vegas. Nous nous occupons de toute la production et logistique de ravitaillement des Jets Prives. J' ai cuisiner pour Hillary and Bill Clinton, Georges Bush, Michelle et Barack Obama. Notre clientèle va de "Air Force One" l'avion présidentiel aux avions des plus grandes Stars et Fortune 500.