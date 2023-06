Annecy

Coiffeur et polyvalent de la C.R.A. " COMPAGNIE DE RECONNAISSANCE ET D'APPUI "de MOVEL à ANNECY. Le premier janvier 1970 je me naturalise français en acceptant de faire mon service militaire en france. Le refrain du 27em B C A : " Si vous avez des couilles il faudra le montrer! ou Baisons la cantinière! Son mari n'est pas la!.