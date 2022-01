Jean-Pierre VALES

Après avoir passé 15 années chez un intrégateur en téléphonie et informatique de la région lyonnaise en tant que responsable des services techniques, j'ai rejoint en 1999 l'opérateur COLT Télécommunications en tant que Service Manager, chargé d'assurer nos relations avec les clients Grands Comptes Lyonnais et Marseillais.

En 2006, je donne un nouvel élan à ma carière en acceptant le poste de Directeur du Service Clients deCOLT. Basé à Paris, je gère une équipe de 50 personnes réparties en 3 services assurant la satisfaction de 18000 clients: - Le CD assure la continuité des services 24h/24 et 7j/7 - Le CS traite les demandes clients - Le CMC assure la relation avec les clients Grands Comptes

COLT TELECOMMUNICATIONS - Directeur des Services de Consulting (Communication)

Paris

Fin 2007, dans le cadre d'une réorganisation en BU, la Direction Générale me demande de rejoindre la Division chargée des clients Grands Comptes en tant que Consultancy Services Director; A ce poste, j'étais en charge des Project Managers, des Services Managers et des Consultants, en résumé de l'ensembles des métiers à valeur ajoutée et dont les prestationsont facturées à nos clients.