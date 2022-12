Jean-Pierre ZIMNY

USINOR DENAIN - électrotechnicien (Technique)

Denain

Électricien (Technique) Donner des détails Je travaillais au sevice entretien de la Fonderie de Fonte. En équipe postée, mon contremaître était Emilien GRASSART, j'ai travaillé avec Maurice CANFIN,Claude MARCUZI, André MASSINON, Michel PLANTIN, Benoit ?, et d'autres collègues des autres postes, l'équipe de jour et les services de la fonderie de fonte et la sablerie, mais j'ai oublié leurs noms