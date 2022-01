Poligny

Mon père travaillait au dépôt de carburants de St André lez Lille... j'ai du aller au Château du Viseney en 1959 1960 et 1961... Je me souviens des frères Missonnier, Galand, de Mme Pontramier évidemment et des chefs Jean et Daniel...Ce ne furent que de bons moments de camaraderie avec un encadrement Top Qualité... tout comme les activités.J'ai encore les objets en corde et en rotin de l'époque.