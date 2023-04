2 ans et demi au Guichet d'agence

CERGY

En 12er lieu : suivi de la comptabilité agence 2 - Suivi comptabilité client et comptabilité bancaire générale rattachées aux agences 3 - Comptabilité du portefeuille de l'entreprise 4 - Comptabilité et suivi charges des factures filiales et produits rattachées 5 - Responsable Comptabilité Bancaire 6- A ajouter la comptabilité des Fonds