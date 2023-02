Au Monde Du Chien - Apprentie (Autre) - Amneville Apprentie vendeuse en exposition de chiots et chatons.Deux très belle année de ma vie, un souvenir inoubliable et une formation irréprochable.Ma deuxième famille.Je suis d'ailleurs toujours en contact avec eux.

Services Et Aides Aux Personnes - Autre (Autre) - Guenange En quelque sorte nous pouvons dire que j'allais chez les particuliers pour leurs faire leurs courses alimentaires et autres, ménages, repassage, cuisines, les sorties toilettes de leurs animaux de compagnies ainsi que le toilettages canins et félins de ceux-ci, les petits travaux, tondre leurs jardins et un peu de jardinages et d'administrations.

Gcbc - Autre (Autre) - Bertrange J'étais téléprospectrice.Je vendais et démarcher des clients par téléphone, par rapport à des fichiers existants sur ses clients parce qu'ils avaient déjà achetés ou c'étaient renseignés sur ce genre de chose ou des fichiés achetés à la concurrence ou tout bêtement dans les annuaires.

Auberge Des Pêcheurs - Employée (Autre) - Percey J'étais Barmaid mais aussi employée polyvalente puisque c'était dans l'hôtel, bar, restaurant donc je faisais tout je passais d'un poste à l'autre quand il y avait besoin.Une très bonne expérience professionnelle, mais à savoir que c'est encore plus difficile qu'avec un simple patron!!!!! Cette auberge est toujours tenue alors n'hésiter pas!!!!!!!!!!

La Chaillotine - Ouvrière (Production) - Chailley J'étais manutentionnaire.Rien à préciser ce métier ne me plaît pas du tout!!!!!!!!!!!Moi j'ai besoin du contact avec la clientèle, pour être bien dans mon travail!!!!!!!!!

TUPPERWARE - Commerciale (Commercial) - Breviandes Vendeuse indépendante à domicile.Démarcher les particulier pour faire des réunion chez eux avec leurs amies et leurs familles pour leurs vendre un maximum de produits.Un cauchemard pour moi qui n'aime pas déranger les personnes chez elles et qui n'aimes pas aller chez les personnes que je ne connais pas!!!!!!!!!!

TELETECH BOURGOGNE - Employée de service communication (Communication) - Toucy J'étais Téléprospectrice.Je démarcher des médecins pour voir leurs satisfactions par rapport à un site internet sur la médecine et je faisais aussi des enregistrements de bagages pour la Sernam.

Décathlon - Employée (Autre) - AUXERRE J'étais inventoriste.Mission d'intérim.

Mr Bricolage - Employée (Autre) - AUXERRE J'étais inventoriste.Mission d'intérim.

Greta D'auxerre - Autre (Autre) - Auxerre Dans le dispositif d'orientation professionnel, c'est pour les personnes qui on déjà touché à pas mal de chose différente et passé de petit contrat en mission d'intérim, c'est pour une orientation professionnelle différente, donc on fait des stages que l'on a trouvé dans les entreprises et pour les postes de notre choix, cela permet d'essayer de nouveaux métiers que l'on connait peut-être pas!

Lyonnaise Des Eaux - Stagiaire (Autre) - AUXERRE J'étais chargée de clientèle à l'accueil.Un très bon poste cela ma vraiment beaucoup plus.Un stage effectué par rapport au dispositif d'orientation professionnel du Greta d'Auxerre.

Office Auxerrois De L'habitat - Stagiaire (Autre) - Auxerre J'étais Hôtesse d'accueil donc je m'occuper du standard et de l'accueil des clients, de leurs orientation dans les différents services, et des rendez-vous.Une très bonne entreprise, un stage parfait, rien à redire et rien de négatif.

JP MEGIES ARCHITECTURE - Stagiaire (Autre) - Auxerre J'étais dessineu comme on dit dans le langage de l'architecture, je me suis renseigné pour faire les études mais c'est beaucoup trop cher pour moi malheureusement et il y a quelques années d'étude à reprendre en plus mais bon temps pis c'est comme ça, j'avais le potentiel mais je n'ai pas les moyens de l'exploiter!

Inspection Académique Auxerre - Stagiaire (Autre) - Auxerre J'étais agent administratif.Une bonne ambiance, un très bon accueil, des compétences apprises en plus.Parfait pour moi en tout cas!