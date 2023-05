Farmea (Ex-pfizer) - Ouvrier (Production) - Angers

Pfizer - Manutentionnaire (Production) - ANGERS

Pfizer - Manutentionnaire (Production) - ANGERS

Pfizer - Manutentionnaire (Production) - ANGERS

SAF CESBRON - Aide monteur (Technique) - La fleche Dépannages en climatisation, en froid commercial et industriel pour des grandes et moyennes surfaces, dans l’agroalimentaire. Installation de climatiseurs par détente directe pour une maison de retraite et un particulier. Boulangerie, cuisines professionnelles, Lavage.

Farmea - Ouvrier (Production) - Angers

Dalkia - Stagiaire (Technique) - ANGERS Réalisation de plusieurs chiffrages de remplacement de production d’Eau Chaude Sanitaire (en passant à une production instantanée ou semi instantanée avec un échangeur à plaques et/ou un ballon tampon d’une certaine capacité), de climatisation de locaux par détente directe (bureau, salle informatique, avec des évaporateurs muraux, en cassette, ou mobiles, etc ). Gestions, suivis de chantiers

Batel - Technicien (Technique) - Cholet Calculs suivant les réglementations thermiques RT 2000 et RT 2005 sur 6 logements H.L.M. et un centre de loisirs (bilan thermique en chauffage). Mise au point d’un Dossier de Consultation des Entreprises (Cahier des Clauses Techniques Particulières) et son estimatif, quantitatif avec 2 lots techniques (ventilation et plomberie) pour la reconstruction d’une usine de traitements des déchets

HERVE THERMIQUE - Technicien d'études (Technique) - Angers de Dossiers des Ouvrages Exécutés (préparation de dossiers techniques).

AXIMA - Technicien d'études (Technique) - Angers Demandes de prix chez des fournisseurs. Métrés de tubes de chauffage, d’isolants, de plastique, de robinetteries et d’accessoires de radiateurs sur plans. Étude de supportage de tuyaux. Réalisation de plans de principe et d’exécutions (de répartition de la chaleur), dessins. Bilans thermiques (chauffage, climatisation) d’un entrepôt industriel de stockage, d’une usine de 30 000 m²

AXIMA MAINTENANCE - Technicien d'études (Technique) - Angers Demandes de prix chez des fournisseurs. Métrés de tubes de chauffage, d’isolants, de plastique, de robinetteries et d’accessoires de radiateurs sur plans. Étude de supportage de tuyaux. Réalisation de plans de principe et d’exécutions (de répartition de la chaleur), dessins. Bilans thermiques (chauffage, climatisation) d’un entrepôt industriel de stockage, d’une usine de 30 000 m²

Spie-sipect - Technicien d'études (Technique) - Angers Exécution en chauffage, en plomberie, et en ventilation de 28 studios étudiants et de 25 logements familiaux. Synoptique de colonnes de ventilation. Plans de réservations en ventilation et en plomberie. Établissements et réalisations de plans d’exécutions, études techniques sur des chantiers logements.

SA SIPECT - Technicien d'études (Technique) - Beaucouze Exécution en chauffage, en plomberie, et en ventilation de 28 studios étudiants et de 25 logements familiaux. Synoptique de colonnes de ventilation. Plans de réservations en ventilation et en plomberie. Établissements et réalisations de plans d’exécutions, études techniques sur des chantiers logements.

Forclum Anjou Maine - Dessinateur (Technique) - Beaucouze Réalisations de dessins, de plans et de coupes sur AutoCad pour l’hôpital de Rennes sur 2 étages (hébergement, 14 chambres stériles) Synoptiques eau chaude, eau glacée. Bilan aéraulique. Conception, études d’exécutions en chauffage, en ventilation et en climatisation. Métrés des locaux. Réunions de synthèse technique avec d’autres lots. Communications internes et externes

Iss Energie Sedico - Technicien d'études climatisation (Technique) - Angers Travail de métreur sur le site Saint-Aubin (Préfecture, Conseil Général). Relevés sur le site et mise en plans (réseaux de chauffage et de climatisation). Saisie de plans fluides (retranscription).

Idex Energies - Technicien d'études Climatisation (Technique) - Angers Travail de métreur sur le site Saint-Aubin (Préfecture, Conseil Général). Relevés sur le site et mise en plans (réseaux de chauffage et de climatisation). Saisie de plans fluides (retranscription).

SOVAM - Dessinateur bâtiment (Technique) - Botz en mauges Travail de technicien d’études, projeteur, deviseur pour le chauffage de serres maraîchères (tubes rail, Forcas, PE). Chiffrage de devis, réalisations des plans de montage, rédaction des métrés. Demandes de prix chez les fournisseurs, commandes. Bilans thermiques de serres. Dimensionnement hydraulique (pompes, pertes de charge, traitements de l’eau, etc ). Eau chaude, eau glacée.

CMF - Dessinateur bâtiment (Technique) - Varades Travail de technicien d’études, projeteur, deviseur pour le chauffage de serres maraîchères (tubes rail, Forcas, PE). Chiffrage de devis, réalisations des plans de montage, rédaction des métrés. Demandes de prix chez les fournisseurs, commandes. Bilans thermiques de serres. Dimensionnement hydraulique (pompes, pertes de charge, traitements de l’eau, etc ). Eau chaude, eau glacée.

Alisée - Conseiller Energie (Technique) - Angers Mise en œuvre d’actions d’informations [neutres, objectives, indépendantes et gratuites], de sensibilisation et de conseils techniques personnalisés dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables, au service du développement durable. Animation des accueils du public (permanences téléphoniques et rendez-vous physiques), participations à des foires

Citémétrie - Conseiller thermique (Technique) - Angers

RABIER FLUIDES CONCEPT - Dessinateur bâtiment (Technique) - Angers

SPIE OUEST CENTRE - Dessinateur (Technique) - Angers

Diagtherm - Technicien (Technique) - Sotteville les rouen

Itef Conception - Technicien (Technique) - Rennes

Doublet - Technicien bureau d'études en génie climatique (Technique) - Marcey les greves

ACOME - Technicien assistance clientèle (Technique) - Saint james

Eiffage énergie Thermie Ouest - Assistant technique (Technique) - Saint gregoire

Hamon Molard Services - Technicien bureau d'études (Technique) - Saint gregoire

Spie Ouest Centre - Dessinateur (Technique) - Rennes

STGS - Contrôleur de réseaux d'assainissement collectif (Technique) - Avranches