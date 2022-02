le directeur et prof d'allemand; était méprisant parfois même humiliant avec une satisfaction qq peu sadique. Il a eut je crois des ennuis d'ordre à la fois privés et professionnels. Nous habitions la maison de l'usine Thuillier-Lefrant dont mon père était directeur. En dehors d'un élève de ma classe qui se prénommait Bernard, je n'ai de souvenir sympathique de cette école que du prof de math.

Dijon

Nous avons emménagé à Dijon dans une maison de fonction de mon père rue Sambin ma sœur et moi avons donc à nouveau changé d'école et avons été inscrites au Lycée Marcelle Pardé, conseillé par le directeur du CC de Nogent, moi en 5è et ma sœur en 6è. . Ambiance collet-monté des lycées de filles de l'époque. En sept 1951 mon père ayant fait une grave hémorragie cérébrale, nous avons dû quitter la