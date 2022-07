Nous avons participé à un jeu dans la salle. C'était super on devait simuler une invitation à l'improviste du chef de l"époux. Nous nous sommes bien amusés

Nous avons fait les intervaches avec comme animateur Fernand. Au retour des arênes, étant la femme de l'équipe j'ai eu le privlège d'amener la coupe et j'ai été blessée. Si des personnes étaient à Seignosse en même temps que nous j'aimerais bien les retrouver surtout le couple qui a pris soin de mes 3 enfants pendant que je me faisais opérer la joue à Bayonne

Seignosse

Nous n'avons pas trop aimé le côté mer, pendant 3 ans nous avions été côté forêt au chalet St Jean de Boudge et nous étions mieux. De plus les animateurs comme Fernand, Claude, Christophe n'étaient plus là cette année là.