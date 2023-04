Joel ECHELARD

1ère agence de services à la personne à domicile de Lannion. 4 As à dom sur tout le Trégor Goëlo 50 % réduction d'impôts* selon loi en vigueur. Société agréée par l'Etat prestataire de services plus d'info sur notre new site : asdomplus Nouvelle adresse au 01 octobre 2015 Asdom+ Parking Aéroport 4, rue Fulgence Bienvenue 22300 Lannion 02 96 37 57 19 www.asdomplus.com

Axa épargne Et Protection - Mandataire d'assurance AXA Epargne et Protection (Profession libérale)

Lannion

Bonjour, je suis Mandataire d'assurance au sein du groupe Axa réseau Epargne et Protection. Prévoyance, Retraite, Epargne, santé. Pour les professionnels et particuliers Secteur Lannion Perros-guirec rayon de 50kms. A vôtre service pour un bilan conseil gratuit dans vôtre entreprise ou à domicile. Plus d'informations sur Facebook : Joël Echelard Merci 😊 Et à bientôt Joël Echelard