Brest

j'étais en cours de couture pendant 2 ans mais je n'aimais pas cela dutout et j'étais destinée pour etre coiffeuse, mais malheureusement ma mère a eu un accident de voiture au petit paris et est décédée, donc abandons pour m'occuper de mon frère et de ma soeur et j'ai donc suivi les cours cotour rue fautras à brest voilà mon parcours