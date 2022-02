Ifm Imprimerie Fort Moselle - Coducteur d'encarteuse piqueuse/conducteur plieuse (Production)

Woippy

Formation conducteur d'encarteuse piqueuse Müller Martini avec margeur a plat et margeur plieur, conducteur plieuse MBO K72 et MBO T45, travail sur massicot Polar MOHR 115 EM-MON et livreur. L'entreprise en elle même ne m'a pas bien plus et le travail non plus, mais je garde de trés bon souvenir de certain collègue.