école Primaire De Labattoir - Institutrice (Autre)

Mamoudzou

Instit. d'une classe de CE2 comptant 32 élèves âgés de 7 à 11 ans et de culture africaine, certains n'étaient même pas francophones : une des plus belles et des plus enrichissantes expériences de ma vie... La seule qui mérite vraiment d'être mentionnée ici.