1er Rpima - Militaire (Autre) - Bayonne hello vous mes amis que devenez vous bordel

6 Cpima Tchad ( 2 Ans) - Bayonne 2 cul en 74 et cabot chef fin 75 lol ct avec le grand aurel et le sergent watanaki le lt poncet ljt serre et le chef lescrousaille ..il y avait cabana .vilemin.et lagrifouille tiens questil devenu???et puis tous mes potes paramicalement bob

6éme Cpima - Para (Autre) - Fort lamy

6e Riaom - N'djamena 2em cdo avec adj serre puis le chef l'escrousaille jy suis revenu en 1979 de juin a aout et retour par le cameroun et l'ocean 21 jours de fête lol trop cool

6 Riaom / Cpima - Para (Autre) - N'djamena hello vous

3°rpima - Militaire (Autre) - Carcassonne LE MILI LA TOTALE SUR QUE SI C A REFAIRE GO GO J4Y REVIENS AUSSI SEC

3eme Rpima - Carcassonne oui en faitapres bayonne le tchad et ensuite carca puis la reunion puis recarca ha que jaime cette ville ha les crooss sur casillac et les tir ct2enfin grave les souvenir Mais si quelqun se souvient de mon frere qui etait aussi avec moi il etait a la cie dappui aux mortier avec le cne paul merci de me le faire savoir car il a besoin de revoir du monde merci bonne route

1 Compagnie* - La saline les bains 2rpima cal a vert trois avec le lt regat barel qui estmalheureusement decede mes potes marechal bigou ,,alain pieroni,,francis jaquot et bien dautre que je naipas oublé vive le grand

2eme R.p.i.m.a - Para (Autre) - La reunion go go go

120ème Régiment Du Train - Fontainebleau 2 escadron avec lemee martzel petit et surtout mon cher cne hammelin avec mes potes ce jour com ou col pommera combal mautrait bonnet et puis tant dautres enfin c la vie ct le cross qui me portait en ce temps y etait vous?merci et bonne route

5 Eme Rcs - Landau in der pfalz chef de peloton a l'instruction 5 ei et surtout crossman convaincu de l'equipe regimentaire le punch avec vous que de souvenirs

Ensoa (Ecole Nationale Des Sous-officiers D'active) - Chef de section (Autre) - Saint maixent l'ecole roulez ..bolides