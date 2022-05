Un petit muret sur lequel Valérie et moi nous nous évadions ... nous étions déjà loin de Bezons et du béton dans nos têtes !

Vive le théatre en face et le mur d'enceinte qui avait des fuites .... les premieres clopes dans les toilettes !!!

La celle saint cloud

Un passage éclair ... je me souviens de Karine, Christelle Benharib, Niels et Stéphanie Curel .... ma douce Steph qui me manque