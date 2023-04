Laurence OSSOLA

La Buissonière - Entressen Mme COMBANNIÈRE en CE1 Mmes GAY et DELÂTRE en CE2 Mr CLOUCHOU 1ère moitié de CM1

ECOLE LA CLE DES CHAMPS - Entressen Mme FRÉRY 2ème moitié de CM1 Mme MACARIO en CM2

Collège Elie Coutarel - Istres 6ème 2, 5ème 2, 4ème 2, 3ème 2 (Mme CHARMETTAN y était Conseillère Principale d'Éducation : supers souvenirs !)

Lycée Arthur Rimbaud - Istres 2nde3 puis redoublement en 2nde 5 : une année inoubliable tant les amitiés en classe étaient fortes !!

Lycée Paul Langevin - Martigues 1ère G (PAE) : Prof principal : Mr PIERRE Terminale G3 1 : l'année du BAC et des amitiés sincères.

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS CENTRE HOSPITALIER - Salon de provence Mes Infirmières-Enseignantes étaient : 1ère année : Mlle OLIVÉSI et Mme SUEUR 2ème année : Mlle BELLUC et Mme BERTRAND 3ème année : Mme DICCHIAPARI et Mme MAÇONNAT. Directrice de l'époque : Mme CARLOTTI.

Département Des Sciences De L'éducation - Licence - Lambesc Une année tellement RICHE !!! ...

COURS MINERVE ENSEIGNEMENT PRIVE A DISTANCE - Paris 2 années pour valider ma formation d'Hygiéniste-Naturopathe

Aix-marseille Université - Enseignante (Enseignement) - Marseille Maître de Conférences universitaire vacataire auprès des Master 2 en Sciences de l'Éducation "Formation et encadrement dans le secteur sanitaire et social" (Responsable d'une Unité d'Enseignement : "Méthodes et moyens en démarche-qualité")