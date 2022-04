Le plessis robinson

04/05 -> 05/06 : Club Classics, sous le pseudo K-Zimir 06/06 -> 06/07 : Play at 69, sous le pseudo Karl Zimmer 05/02/08 -> 11/02/08 : Minimix Paris One Dance (Paris One Participe aux tests RNT sur Paris). 02/08 -> Lancement Paris One Dance