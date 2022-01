Monteur cableur et mise au point de tous systèmes electriques, dans les centrales EDF et postes de transformation.

Idem à SEL, en partenariat avec la SNCF pour les travaux d'electrification de voies ferrées. Reconstruction de loccotracteurs à la base de 63000 (Brissoneau et Lotz). Montage de radiocommande et unites multiples.

SEL - Technicien (Technique)

Florange

Technicien en electromécanique, dépanne ou remet en etat de fonctionnement de tous les systemes electriques et mécaniques embarques dans les locotracteurs ferroviaires. Spécialiste Moyse, SACM, Fauvet-Girel, 63000, 64000,65000 et 72000 (ex SNCF). Dépannage agrée en télécommande SATEC et Sadamec. Tous travaux de rénovations, spécialiste en circuit electrique neuf avec amélioration de fiabilité.