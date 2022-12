Laurent LE MOULLEC

Mutualité Industrielle - Employé administratif (Technique) - Paris boulot d'été. archiviste

Crédit Lyonnais - Lcl - Employé administratif (Administratif) - PARIS boulot d'été. coursier...

Crédit Lyonnais - Lcl - Employé administratif (Administratif) - PARIS boulot d'été. encaissement des chèques.

Saint-Lazare (SNCF) - Assistant (Technique) - PARIS boulot d'été, assistant sécurité du chauffeur de loco. Des horaires de folie...

HANSA - Employé administratif (Administratif) - Paris boulot d'été. archiviste...

ETS FRANKEL CFC - Ouvrier (Production) - Lagny sur marne stagiaire

Cnes-csg - Technicien (Technique) - Kourou Stagiaire chez Arianespace sur les automatismes de sécurité de l'ensemble de lancement n°1.

ETS FRANKEL CFC - Ouvrier (Production) - Lagny sur marne boulot d'été : serrurier, monteur, soudeur, usineur

Arianespace - Ingénieur (Technique) - EVRY Développement des logiciels de contrôle-commande et gestion des interfaces sol-bord. Responsable des premiers étages pour le lancement d'Ariane.

Arianespace - Ingénieur (Technique) - KOUROU Responsable des équipes de préparation et de lancement pour la propulsion des premiers étages d'Ariane 1 à 4 en Guyane.

Espace (Matra) - Responsable Propulsion (Technique) - TOULOUSE Responsable de la propulsion du satellite Télécom2 (famille Eurostar) : développement avec BAe, fourniture des modules propulseurs et réservoirs à tension de surface, intégration, essais, préparation au lancement sur Ariane4, mise et suivi en orbite.

Marconi Space (Matra) - Chef de service propulsion (Technique) - TOULOUSE Responsable du service d'ingénierie propulsion des satellites et lanceurs. Développement et essais des réservoirs et modules propulseurs de satellites de télécommunication.

ASTRIUM - Ingénieur (Technique) - Toulouse Responsable des équipes et des essais de développement de l'étage d'avionique et de propulsion d'Ariane 5 nouvelle génération. Gestion des budgets et des campagnes d'essais en Europe et en Guyane pour Astrium.

Airbus Group - Chef de programme (Commercial) - TOULOUSE chef des programmes d'entrées d'air de gros porteurs (A340-500/600 et A380...) : direction de la production, du développement, des services clients ; gestion financière et commerciale. Responsable des performances économiques.

Airbus Group - TOULOUSE Depuis 2013 : ATR exclusivement, commercialisation et production industrielle des elements de voilure & nacelle en limite technologiques, electricite et toute autre competence ou service Airbus. Depuis 2012 : ATR & Legacy aircraft (Transall, Breguet Atlantique et diversification industrielle) ; Jusque 2012 : Entrées d'air ; Production et vente pour les nacelles des réacteur de l'A340-500/600 et A3

EADS ATR - Blagnac Poste délégué à Airbus ; EADS est devenu Airbus Group