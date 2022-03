Réception de la clientèle haut de gamme, suivi des dossiers et en cours, organisation planning, gestion et developpement service rapide, gestion administratif de la sous traitance

SONAUTO LEVALLOIS - Chef des ventes services et pièces (Production)

Levallois perret

Chef des ventes services et pieces. diriger et organiser la réception de la clientèle haut de gamme sur 2 sites avec 5 collaborateurs et 20 techniciens, plus service de préparation VN& VO gestion du magasin de pièces détachées. gestion de la formation et des certifications