Liliane CAUBET

CM1 : arrivée en cours d'année. Filles seulement, les garçons de l'autre côté de l'école. Une "maîtresse" qui m'aime un peu trop, c'est gênant et personne ne me parle. Long séjour en Angleterre, famille super. Confirmation d'un goût de l'ailleurs, du différent. CM2 : école mixte, un instituteur un peu vieux, parfois drôle, violences sadiques : isolement, déclassement, devoirs dégoûtants.

Collège : une prof d'anglais qui m'a tout fait comprendre du métier d'enseignant de langues. Une prof de "sc. naturelles" nous fait découper des lombrics vivants en tronçons, et observer une chenille qui se tord de douleur à cause de vers qui lui traversent le corps. Je dénonce ces pratiques. Une autre fois il fallait enfoncer une aiguille dans le cerveau d'une grenouille vivante. J'ai refusé.

Grenoble

Un prof de philo qui m'aime un peu trop et propose à la classe un WE sous la tente en montagne. Tout le monde s'inscrit puis se désinscrit, sauf moi. Je comprends l'entourloupe. Fugue d'un mois juste avant le bac. Tous les profs se racontent que c'est "à cause du divorce de mes parents" et ma mère raconte "que je me drogue". Personne ne m'a jamais demandé de m'expliquer sur cette fugue.