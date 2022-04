L.m.t. - Contrôleur sur fin de chaîne (Technique)

Laval

je contrôlais les cadres téléphoniques avant les mises en service. Je faisais les postes et j' avais fait la connaissance de deux collègues qui s' appelaient, l' une Marie-France et l' autre Claudine et qui arrivaient de Bretagne. Elles sont venues me voir à la naissance de ma fille Florence et ensuite j' ai déménagé en Moselle. Je n' ai plus eu de nouvelles...