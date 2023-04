Latin American Association Of Atlanta - Atlanta Benevole pour plusieurs departements notamment consul honoraire du Guatemala et Minority job fair qui presentait chercheurs d'emplois (de groupes culturels minoritaires) a des entreprises locales.

Amis, Inc - Secrétaire administrative (Administratif) - Atlanta Administration d'une organisation a but non lucratif qui aide les etudiants etrangers de toutes les universites d'Atlanta a se faire des amis avec des familles locales et partager leur culture aussi. amis-inc/index.asp

STANFORD UNIVERSITY - Employée administrative (Administratif) - Stanford Graduate Program Administrator for Biophysics and Structural Biology PhD Students and PostDocs stanford.edu

Delft Mama - Directrice (Administratif) - Delft j'ai commence a aider de futures mamans etrangeres en 2006, ai formule un plan de projet puis ai trouve benevoles pour former un committe de direction et officialiser notre groupe en organisation a but non lucratif en aout 2007 delftmama.nl

Delft Business Consultancy - Conseillere de municipalites et entreprises sur les expatries, traductrice (Communication) - Delft www.delftbusinessconsultancy.com