Amelie les bains palalda

J'y ai retrouvé Michel TARTARE et Martine qui résident maintenant à Amélie et ce, depuis 2000. Michel était chanteur au Cercle Artistique Roubaisien. Roselyne et Lucien y font une Cure Thermale en Rhumatologie. Cette année (2018) Janine et Michel, du camping du Perroquet et adhérents de La Pétanque Bray-Dunoise étaient également à Amélie durant notre séjour.