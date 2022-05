Saint alban leysse

j'étais à la maison de repos de saint alban leysse de déceùbre 1957 à mars 1958 et je recherche toute personne ayant séjourné pendant cette periode. Je n'ai que des bons souvenirs de ce passage et je me souviens avoir pleuré lors de mon départ de cet établissement. Si quelqu'un y était pendant cette période merci de me contacter