1978a1991 Fromagerie Marrou Metro Castellane - Employée (Autre)

Marseille

vendeuse/ aide aux cuisine pour la vente et responsable de commande et des livraisons / /jadorais mon travaille mais la maladie ce cancer ma tous fais perdre cetais vraiment bien jetais heureuse mr et mme marrou ont etais des bon patron pour moi est tres gentils je les adores encore je pense a eux tres souvent mon job me manque trop jespere quils liront un jour ce petit message