une matenelle où j'ai du rester qu'une ou deux années, mais beaucoup de choses en restent. Ouverture d'esprit venant de là. Nous faisions de la couture, du plâtre, de la peinture et autre que j'ai encore.

de la 6ème à la 3ème j'ai même été chef de classe en 3ème latin en et création d'une classe d'espagnol avec ma copine EMILIA que je vois toujours

1er trimestre de l'année scolaire de seconde C, ensuite départ pour LYON. Je ne voulais absolument pas partir. C'était très dur j'étais amoureuse.

Lyon

seconde C première C Bac C