Parcours
Parcours scolaire
Ecole Sainte Genevieve (Chambery)- Chambery 1987 - 1990
Collège Saint-françois De Sales- Chambery 1990 - 1992
ISEC- Coimbra 2002 - 2007
Parcours entreprise
Coinfor - Technicien (Technique)- Coimbra 1999 - 2001
ALPECA - Informaticien (Informatique)- Coimbra 2001 - 2006
águas De Coimbra(Www.aguasdecoimbra.pt) - Informaticien (Informatique)- Coimbra 2006 - maintenant
Police Judiciaire Portugaise- Coimbra 2009 - maintenant
A propos
Général
Prénom Nom :Marco MIRA
Vit à :
COIMBRA, Portugal
Né le :
24 nov. 1978 (46 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
Si tu me connais, contacte moi.
Profession :
Ingénieur en informatique
Mes goûts et passions
Voyages
