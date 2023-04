Il y avait 2 écoles : l'école des filles et l'école des garçons ; elles étaient mixtes (je crois bien que c'est l'année où nous sommes entrés au CP que nous avons inauguré la mixité) mais avaient gardé leur ancienne dénomination. J'étais dans l'école des garçons... Je me souviens de certains de mes instituteurs, M. Banière, Mme Joseph, M. Abécassis. Il y avait aussi Mme Clément.

Massy

2de C, 1ère C, Terminale D j'ai passé le bac et je l'ai eu puis comme je ne savais quoi faire, sans conviction j'ai rempilé en Terminale C