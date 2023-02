Au bloc des Urgences avec le Samu à côté. Une très bonne période avec tout plein de choses à découvrir.......Les premières greffes,ça c'était quelque chose ! Une équipe super sympa et dynamique.

Hopital - Infirmière de salle d'opération (Autre)

Bamako

L'Afrique,la brousse. Mon rôle:former un infirmier Malien à la fonction de bloc opératoire. A San,à 300 kilomètres de Bamako. Peu de moyens,du travail et du tourisme. Rencontre avec médecins du monde et médecins sans frontière. Le Sahel.Le Niger.La Haute-Volta. Super rencontre avec Le père Bernard Verspieren,créateur de Mali Aqua VIva. Forage d'un puits d'eau.Supers moments,rares et inoubl